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Koruma altına alındı

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Koruma altına alındı
Karaman'da yüzyıllardır ekip biçilen ve şu anda tükenmek üzere olan yerel çeşit "Ahmet buğdayı" korumaya alındı.
Koruma altına alındı Koruma altına alındı Koruma altına alındı

Lezzetli ve kaliteli bulgur elde edildiği için Karaman'da üreticinin tercih ettiği yerel buğday çeşidi "Ahmet buğdayı", yüzyıllardır bölgede ekilip biçiliyor.

Merkeze bağlı Taşkale köyündeki tahıl ambarında yüzlerce yıldır, bir sonraki ekime kadar rutubet ve güneşten korunan bu çeşidin tohumunu bulmak zorlaşınca, ilde faaliyet gösteren Duru Bulgur firması ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) iş birliğinde, yerli buğdayın genetik kalitesini korumak için proje başlatıldı.

Proje kapsamında serada ilk çimlenmesi sağlanan tohumlar, ekim ayında ise toprakla buluşturulmak üzere çiftçiye dağıtılacak.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürettikleri bulgurun kalitesini geleneksel yöntemlerle artırmak, doğallığını korumak, gelecek nesillere aktarmak ve yerli tohumları sanayiye kazandırmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Çiftçinin küpte sakladığı tohumlar alındı

"Ahmet buğdayı" çeşidini bildiklerini fakat bu özel tohumu bulamadıklarını belirten Duru, şöyle devam etti:

"Takip ettik, araştırdık. Karaman'da 83 yaşındaki çiftçimiz Ahmet Tartan'ın özenle bir küp içerisinde tohum sakladığı bilgisine ulaştık. Ahmet buğdayının tohumunu bulunca, üniversite ile üzerinde çalışmaya başladık. Buğdayı çiftçi için verimli hale getirmek istedik. Buğdayın genetik kalitesini korumak üzere başlattığımız proje ile lezzetli bulgur veren bu buğdayı tekrar üretime kazandırmayı amaçladık. Projemiz 6 aydır sürüyor. İklim şartları ayarlanan, ısıtmalı-soğutmalı serada tohumları yetiştirdik. Tohumlar ekim ayında toprakla buluşacak. Tarlada da aynı verim alınırsa çiftçiye dağıtılacak. Böylece gelecek nesiller de geleneksel yöntemlerle üretilmiş, fabrikada doğal taşlarda öğütülmüş bulgurun en lezzetlisini tatma imkanı bulacak."

"Benim için bu tohumlar altın değerinde"

Ahmet Tartan ise bu çeşidin artık ekilmediğine çok üzüldüğünü, bu buğdaydan üretilen bulgurun tadını ancak kendisi gibi yaşlıların bildiğini dile getirerek, "Bu buğdayı dededen oğula 4 nesildir ekip biçiyoruz. Çiftçiliği bırakınca bu çeşit kaybolmasın diye tohumları özenle sakladım. Benim için bu tohumlar altın değerinde. Gelecek nesillere aktarılması için emanet ettim. Artık bu çeşidin yok olmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

KMÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın da yıllardır tohumu saklayan Tartan'a teşekkür etti.

Proje hakkında bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Biz bu çeşide Ahmet amcanın adını verdik. Kendisi çok bilinçli bir harekette bulundu. Çok iyi muhafaza edilmiş. 6 aydır serada Ahmet buğdayını üretiyoruz. Hiçbir müdahalede bulunmadan yeni tohumlar geliştireceğiz. Bu projede hedefimiz; ülkemizin yerli buğday kaynaklarına sahip çıkmak ve en iyi bulguru verecek durum buğdayını keşfetmek."

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