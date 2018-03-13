Dolar güne yüksekten başladı! İşte ilk rakamlar...

Dün dolar karşısında yüzde 0.77 oranında bir değer kaybı yaşayan Türk Lirası bugüne de benzer seviyelerden başladı. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.84 TL'nin üzerinde

Türk Lirası dün dolar karşısında yüzde 0,77 değer kaybederek gelişen ülke kurlarından negatif ayrıştı ve en çok düşen para birimi oldu. Gün 3,8436'dan tamamlanırken 22 Ocak'tan bu yana ilk kez 3,85 aşıldı ve 3,8512 test edildi.

Dolar/TL 15 Aralık'tan bu yana hiç bir günü 3,85 TL üzerinde tamamlamadı. Bu açıdan seviyenin psikolojik önemi de bulunuyor.

TL gelişmekte olan ülke para birimlerinde göre daha negatif bir seyir izlerken, bilgi veren işlemciler negatif seyre ilişkin tek bir sebep ya da haber görmediklerini, jeopolitik ve güncel gelişmelerin takip edildiğini söylediler.

Öte yandan dün açıklanan cari açık rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin kurlarda bir hareketlenmeye neden olduğu belirtiliyor.

Bugüne bakıldığında dünkü kapanış seviyelerinde bir hareket yaşanıyor. Dolar kuru saat 07.30 itibariyle 3.8420 TL'den el değiştirirken, euro 4.7380 TL oldu.