Bakanlıktan binlerce kişiye emeklilik müjdesi

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin kadroya alınması sürecinde hem yaşı hem de prim günü dolanlar emekli olurken, engelli bireyler için istisna getirildi.



Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emekliliği gelen engelli taşeron işçilerin devlette çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Sarıeroğlu, joker personel ile ilgili de açıklama yaptı. Sarıeroğlu, "Doğum yapan kardeşlerimizin, askere giden kardeşlerimizin yerine kamu kurum ve kuruluşlarımızda geçici görev yapan personelimiz var. Haksızlıkları önlemek için 4 Aralık'ta çalışma kriterimiz var. Bunu bu geçici olan kardeşlerimiz için kaldırıyoruz. 4 Aralık'ta çalışmıyor olsa bile kamuya geçişleri sağlanacak" dedi..