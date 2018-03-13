Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın dalgalı seyrini sürdürüyor! Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Mart Salı yani bugün düşüşe geçen altın fiyatları...

13 Mart Salı günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 13.3.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini dalgalı bir grafiğe bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

163,20 liradan alınırken, 163,24 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,85 liradan alınırken 265,73 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,08'dan alınırken 531,46 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1070,00 liradan alınıp 1082,00 liradan alıcı buluyor.