13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 118.280 -0.11
  • Altın: 163,644 0.08
  • Dolar: 3,8620 0.36
  • Euro: 4,7625 0.45

Türkiye'ye dolar yağdı!

»
Türkiye'ye dolar yağdı!
Ocakta cari açık aylık 7.1 milyar yıllık 51.5 milyar dolara tırmanarak endişe yarattı ancak sıcak para, mevduat ve kredi olarak gelen 12.7 milyar dolar açığı finanse etmenin yanı sıra 4.4 milyar doları rezerve etmemizi sağladı
Türkiye'ye dolar yağdı! Türkiye'ye dolar yağdı! Türkiye'ye dolar yağdı!

Ocak ayında cari açık 7.1 milyar dolara çıkarak önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar tırmandı. Yıllık cari açık da 51 milyar 572 milyon dolara fırladı. Ancak öyle bir para girişi oldu ki çok yüksek gelen açığı finanse etmenin yanı sıra 4.4 milyar dolar da Türkiye’nin döviz rezervlerine eklendi. Cari açığın artmasında geçen yıla göre 500 milyon dolar artan enerji ithalatının yanı sıra toplamda 2.3 milyar dolar altının etkisi oldu. Geçen yıl 469 milyon dolar olan altın ithalatı 2 milyar 290 milyon dolara çıkarken altın ihracatı da 500 milyon dolar azaldı. Böylece artan 4.4 milyar doların 2.8 milyar doları altın ve enerji ticaretinden kaynaklandı. Geri kalan 1.6 milyar dolar ise ana kalemlerden kaynaklandı. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi...

wwuh9_1520921528_5253.jpg


NET HATA NOKSANA RAĞMEN

Ancak açığın finansmanı hiç de zor olmadı. Bir ayda toplam para girişi 12.7 milyar doları buldu. Doğrudan yatırımlardan net olarak 288 milyon dolarlık (606 milyon dolar giriş 318 milyon dolar çıkış) bir para girişi sağlanırken esas olarak hisse ve tahvil almaya gelen 5.2 milyar dolar (Net 4.9 milyar dolar) Türkiye’yi dövize boğdu. Sıcak para sayılan bu tutarın 2 milyar doları Eurobond borçlanması olmak üzere 3.1 milyar dolara hükümetin borçlanmasından oluştu.

Bankalar 1.3 milyar dolarlık reel sektör ise 493 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Hisse senetlerine ise 289 milyon dolar para girişi oldu.

BANKALARA 4.3 MİLYAR DOLAR MEVDUAT

İkinci en büyük giriş ise bankaların yurtdışı muhabir bankalarda tuttukları mevduat ve yabancı bankaların Türk bankalarına yaptığı mevduat kaynaklı oldu. Net olarak 4.3 milyar dolarlık bir mevduat girişi gerçekleştiği görüldü. Krediler kaynaklı para girişi ise 1 milyar 179 milyar dolar oldu. Şirketlerin kullandığı ticari krediler de 1 milyar 976 milyon dolarlık rahatlama sağladı. Şirketler 12.8 milyar dolarlık kredi taksiti öderken 13.8 milyar dolar yeni kredi aldı.

YİNE ALTIN ALDIK ABD TAHVİLİ SATTIK

Ocakta kaynağı belirsiz para giriş çıkışını anlatan Net Hata Noksan kaleminde 1 milyar 235 milyon dolarlık çıkış görülmesine rağmen gelen para ile döviz rezervlerine 4.4 milyar dolar katkı yapılabildi. Yapılan altın ithalatının etkisi ile resmi rezervler 6 milyar 839 milyon dolar artarken menkul kıymetler kaleminin 2 milyar 258 milyon dolar azalması Merkez Bankası’nın ABD tahvili satıp altın rezervini artırmak şeklindeki yeni rezerv çeşitlendirme politikasının sürdüğünü gösterdi. Son 12 ayda Merkez Bankası rezervlerinde yabancı ülkelerin tahvilleri 16 milyar dolar azalırken altın tutarı 14.2 milyar dolar arttı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçtiMiras sorgulama sayısı 1 milyonu geçti"E-Devlet"te mirasçılık belgesine yönelik 22 Şubat'ta başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 1 milyon 602 bin 372 işlem yapıldı.
Çin 'görünmez uçak' ürettiğini açıkladıÇin 'görünmez uçak' ürettiğini açıkladıÇin radara yakalanmayan "görünmez uçak' ürettiğini açıkladı. Söz konusu teknolojinin geliştirildiği laboratuvar ülke basınının ziyaretine açıldı.
Türkler ABD'ye damga vurdu!Türkler ABD'ye damga vurdu!Türkiye'nin "milli katılım" ile temsil edildiği Chicago'daki organizasyonda Türk firmalar yoğun ilgi görüyor.
Taşeron işçi sınav sonucu açıklandıTaşeron işçi sınav sonucu açıklandıTaşeron sınavları yapılırken, bir yandan da sınav sonuçları açıklanıyor. Sınav sonuçlarını açıklayan bir kurum da İstanbul Adliyesi İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı. Kaç kişi başarılı oldu? İşte taşeron işçi sınav sonuçları.
Türkiye'yi tahkime götürüyordu! FETÖ'cü çıktıTürkiye'yi tahkime götürüyordu! FETÖ'cü çıktıTürkiye'yi tahkime götürmeye çalışan Belçika'daki Cascade Investments şirketinin FETÖ'cülerce kurulduğu ortaya çıktı.
Bu tarihe dikkat! Dul ve yetime 5 yıllık maaşBu tarihe dikkat! Dul ve yetime 5 yıllık maaşDul ve yetim aylıkları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Fakat, konuyu yeterince bilmeyen hak sahipleri bu haktan mahrum kalıyor. Bu hakkını öğrenenler gerekli şartı taşıyorsa geriye dönük 5 yıllık toplu ödeme alabilir.
  • Ev alacaklar dikkat! Bakanlık uyardı13 Mart 2018 Salı 12:05
  • 9 kargo şirketine soruşturma13 Mart 2018 Salı 12:02
  • KOBİ kredilerinin payında gerileme var13 Mart 2018 Salı 11:59
  • 1 ayda 50 bin aracı affetmedi13 Mart 2018 Salı 11:58
  • İmzalar atıldı! 2041'e kadar Türkler'de13 Mart 2018 Salı 11:57
  • Milli insansız deniz aracı geliyor13 Mart 2018 Salı 10:41
  • Türkiye, ‘savunmada’ Amerika’ya çalım attı13 Mart 2018 Salı 10:04
  • Getiren yaşadı! Kişi başına 170 TL destek verilecek13 Mart 2018 Salı 09:59
  • Türkiye'ye dolar yağdı!13 Mart 2018 Salı 09:57
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı13 Mart 2018 Salı 09:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri