İmzalar atıldı! 2041'e kadar Türkler'de

U.N. Ro-Ro'nun, Pendik, Ambarlı ve Mersin'den kalkan gemilerinin yanaştığı İtalya'nın Trieste Limanı'ndaki kullanım hakkı, 2041 yılına kadar uzatıldı. U.N. Ro-Ro'nun Trieste Limanı'na güvenli erişimi, Türkiye ve Avrupa arasındaki "deniz köprüsü" için temel oluşturuyor. Süresinin uzatılmasında Türkiye'den limana 20 milyon euroluk yatırım yapılması ve artan ticaret trafiğinin etkili olduğu belirtiliyor. Trieste Liman Başkanlığı'nda konuşan U.N. Ro-Ro CEO'su Selçuk Boztepe, öncelikli olarak Türkiye ekonomik büyüme ve ihracat için 2023 hedeflerinin önemine en başından beri inandıklarını ve bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trieste Limanı hem U.N. Ro-Ro için, hem de müşterilerimiz olan Türk nakliyecileri için Avrupa'daki en önemli kapımız. Bugüne kadar yapılan yatırımlar sayesinde 2041 yılına kadar kullanım hakkımız uzatıldı ve günde altı tren seferi yapabilir hale geldik. Yatırımlarımız meyvelerini vermeye başladı. Terminal sahalarını birleştirdik, müşteri park sahaları yarattık ve yeni tren hatlarını devreye aldık. İhracatçılarımızın taleplerine daha hızlı yanıt vermek adına 2017 yılında iki gemimizi bir Türk tersanesinde 30'ar metre uzattık. Özellikle Avrupa pazarı ile gerçekleşen ihracata dair büyük adımlar atıyoruz. İtalya'nın en büyük limanlarından olan Trieste Avrupa pazarına açılan çok önemli bir kapı."



'2018'DE DE BÜYÜME PLANLIYORUZ'

Selçuk Boztepe, U.N. Ro-Ro olarak ihracatçıların önünü açacak hamleler yaptıklarına dikkat çekti. 2000'den 2016'ya kadar U.N. Ro-Ro'nun çalışmakta olduğu ana Avrupa pazarlarına olan ihracatın her sene dolar bazında yüzde 9 büyüdüğünün altını çizen Boztepe, ihracatın ve yük artışlarının Türkiye'nin yüksek ekonomik büyümesinin de üzerinde olduğunu vurguladı. Boztepe, yapılan çalışmalarla 2017'yi 225 milyon euro ciro ile kapattıklarını söyledi. 2017'de 2016'ya göre hacimlerde yüzde 10 ciroda ise yüzde 20'nin üzerinde artış sağlayan şirket, 2018 için de benzer bir artış öngörüyor.

SABAH