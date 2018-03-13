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Seçim ittifakı teklifi ile ilgili kritik gelişme!

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TBMM Genel Kurulu'ndaki müzakereleri dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden seçim ittifakı teklifinin 26 maddesi üzerinde tek tek görüşme yapıldı. 26 madde Meclis'te kabul edildi.
Seçim ittifakı teklifi ile ilgili kritik gelişme!
Seçim ittifakı teklifi ile ilgili kritik gelişme! Seçim ittifakı teklifi ile ilgili kritik gelişme! Seçim ittifakı teklifi ile ilgili kritik gelişme!

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı ve 26 maddeden oluşan seçim ittifak teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin maddeleri üzerinde tek tek görüşmeler, dün akşam saatlerinde başladı ve sabaha kadar sürdü. 

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE GERGİNLİK ÇIKTI

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden ittifak görüşmelerinde gerginlik çıktı. Gerginiklik kuliste CHP ve MHP'liler arasında kavgaya dönüştü. CHP’li Musa Çam, Erdoğan’ın geçmişte Bahçeli’ye yönelik kullandığı bazı ifadeleri kürsüden tekrarlayınca meclisten 3 birleşim çıkarma cezası aldı. Kulise çıkan Çam’ın üzerine MHP’liler yürüyünce kuliste CHP ve MHP'liler arasında arada arbede yaşandı. CHP'li vekil Musa Çam'a 3 birleşime girmeme cezası verildi.

AK PARTİLİLERDEN BAHÇELİ'YE TEBRİK 

Kabul sonrası AK Partililer görüşmeleri başından sonuna Meclis'te takip eden MHP lideri Bahçeli’yi tebrik ettiler.

YSK'YA 'SEÇİM İTTİFAKI' AYARI

Seçim ittifaklarının devreye girmesi ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oy hesaplama sisteminin de baştan sona değiştirilecek. Seçimlerde kullanılan sonuç tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifaklara göre yeniden düzenlenecek.

OY HESAPLAMADA KULLANILAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI YENİLECEK

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri dün başlayan seçim ittifaklarına ilişkin düzenlemenin yasalaşması ile birlikte YSK seçimlerde kullandığı tüm materyalleri yeni sisteme uygun hale getirecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oyların hesaplama yöntemleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Bu kapsamda, seçimlerde kullanılan sandık sonuç tutanakları, il-ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları yenilenecek. Tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili bilgilerin yer alacağı şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca YSK’nın, her seçim döneminde yayınladığı genelgeler de yine seçim ittifaklarını içerecek şekilde güncellenecek. YSK, tüm bu değişiklikleri yapmak için kurul üyelerinden oluşan bir komisyon kuracak.

100 BİN İMZA İÇİN ÖZEL YAZILIM

Öte yandan, AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum yasaları konusundaki hazırlığını sürdürüyor. 100 bin imzaya ilişkin başvuruların noterler aracılığı ile mi yoksa ilçe seçim kurulları aracılığı ile mi alınacağı konusunda henüz bir karar verilmedi. AK Parti kurmayları, imzaların ilçe seçim kurulları aracılığı ile alınması önerisine daha yakın duruyor. Bu düzenlemenin yasalaşması durumunda, YSK 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ayrı bir çalışma yapacak. AK Parti kurmayları, 100 bin imza için noter şartı getirilmesi durumunda YSK ile noterler arasında elektronik ortamda ortak bir bilgisayar ağının kurulabileceğini, noterlerin aldığı her imzanın bu yolla YSK’nın sistemine işlenebileceğini dile getiriyor. Başvuruların ilçe seçim kurulları aracılığıyla alınmasına karar verilmesi durumunda da YSK yine bu başvuruların toplanacağı özel bir bilgisayar yazılımı kullanacak.

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