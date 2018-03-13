KOBİ kredilerinin payında gerileme var

Geçen yılın kasım ayında 513,6 milyar lira düzeyinde bulunan KOBİ kredilerinin hacmi, aralık ayında 513,2, ocakta da 512, 7 milyar liraya geriledi.

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı kredilerin toplam krediler içindeki payında 2015 ve 2016'da gözlenen aşağı yönlü seyir, KGF destekli kredilerle tersine dönmüş ve bu kredilerin payı 2017 yılında artışa geçmişti. Geçen yıl KGF desteğinin etkisiyle genel kredi hacmine paralel ivme kazanan KOBİ kredileri, uygulamanın sona ermesiyle birlikte yeniden düşüş trendine girdi.

Bankaların toplam kredi hacmi Aralık-2017 ve ocak ayında yatay bir seyir izlerken, KOBİ'lere yönelik kredilerin hacminde Kasım 2017'den bu yana düşüş yaşanıyor. Geçen yılın kasım ayında 513,6 milyar lira düzeyinde bulunan KOBİ kredilerinin hacmi, aralık ayında 513,2, ocakta da 512, 7 milyar liraya geriledi.

Son üç aylık dönemde sadece KOBİ kredileri içinde en düşük paya sahip mikro ölçekli işletmelere kullandırılan kredilerde artış gözlendi. Küçük ölçekli ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredilerde yaşanan daralma paralelinde KOBİ kredilerinin toplam kredi hacmi içindeki payında ise yeniden düşüş yaşandı.

2015 yılında yüzde 27'ler seviyesinde bulunan KOBİ kredilerinin toplam kredilere oranı 2016'da yüzde 24'lere kadar gerilemiş, 2017'deki KGF destekli kredilerle bir miktar toparlanarak yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Son üç ayda gözlenen aşağı yönlü seyirle de bu oran yüzde 24,28'e geriledi. KGF benzeri yeni ve bir önceki dönem hacmi düzeyinde desteklerin devreye girmemesi halinde, düşüş seyrinin 2018 boyunca sürmesi beklenebilir.