Rekabet Kurulu, 9 kargo şirketine soruşturma açtı.



Kuruldan yapılan açıklamaya göre, UPS'ten (Ünsped Paket Servisi) uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan kargo taşımacıları arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle kanun ihlali yapılıp yapılmadığının tespitine yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.



Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, Air Ekspres, Aras Kargo, Asilkar Lojistik, MNG Kargo, Paket Taşımacılık Sistemleri, Solmaz Nakliyat, STF Kargo, TNT International Express ve Ünsped Paket Servisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.