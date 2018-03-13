LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!

Çentikli ekran teknolojisine adım atan bir diğer firma da LG oldu. IPhone X tasarımına benzeyen yeni LG G7 Neo'nun ilk görselleri sızmaya başladı. Görsellere göre Iphone tasarımını andıran bu zamana kadar ki üretilmiş en iyi amiral gemi modeli diyebiliriz

Apple ile başlayan çentikli ekran tasarımı trendini devam ettiren bir diğer firma da LG oldu. Apple tarafından üretilen çentikli ekran tasarımı Asus'dan sonra LG de yeni amiral gemisi olan G7 Neo'da kullanmaya başlayacak. Cihazın adı şuan için netlik kazanmadı fakat sızıntılara göre LG firması bu modele G7 Neo adını verecek. Görsellerde son derece şık görünen yeni tasarım LG severler tarafından büyük beğeni toplayacak gibi duruyor. Gelen bilgiler arasında 3120 x 1440 gibi ilginç bir ekran çözünürlüğüne sahip olacak telefonun 6 inçlik OLED ekrana, Snapdragon 845 işlemciye ve 6 GB RAM / 128 GB bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor. Peki tasarımını nasıl buldunuz?

LG G7 NEO NE ZAMAN TANITILACAK?

Sızdırılan görsellere göre LG'nin yeni amiral gemisi G7 Neo, IPhone X tasarımına son derece benziyor. Şık hatlara sahip olan cihazın bahar aylarına doğru tanıtımı yapılması bekleniyor fakat şuan için net bir tarih yer almıyor. LG G7 Neo'nun özellikleri arasında, 3120 x 1440 gibi ilginç bir ekran çözünürlüğüne ve 6 inçlik OLED ekrana, Snapdragon 845 işlemciye ve 6 GB RAM / 128 GB bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor.