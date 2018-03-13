13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 21°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 118.214 -0.17
  • Altın: 164,130 0.38
  • Dolar: 3,8703 0.57
  • Euro: 4,7752 0.72

LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!

»
LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!
Çentikli ekran teknolojisine adım atan bir diğer firma da LG oldu. IPhone X tasarımına benzeyen yeni LG G7 Neo'nun ilk görselleri sızmaya başladı. Görsellere göre Iphone tasarımını andıran bu zamana kadar ki üretilmiş en iyi amiral gemi modeli diyebiliriz
LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor! LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor! LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!

Apple ile başlayan çentikli ekran tasarımı trendini devam ettiren bir diğer firma da LG oldu. Apple tarafından üretilen çentikli ekran tasarımı Asus'dan sonra LG de yeni amiral gemisi olan G7 Neo'da kullanmaya başlayacak. Cihazın adı şuan için netlik kazanmadı fakat sızıntılara göre LG firması bu modele G7 Neo adını verecek. Görsellerde son derece şık görünen yeni tasarım LG severler tarafından büyük beğeni toplayacak gibi duruyor. Gelen bilgiler arasında 3120 x 1440 gibi ilginç bir ekran çözünürlüğüne sahip olacak telefonun 6 inçlik OLED ekrana, Snapdragon 845 işlemciye ve 6 GB RAM / 128 GB bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor. Peki tasarımını nasıl buldunuz? 

jckkj_1520410718_7212.pngqwd0g_1520410985_5149.png

LG G7 NEO NE ZAMAN TANITILACAK? 

Sızdırılan görsellere göre LG'nin yeni amiral gemisi G7 Neo, IPhone X tasarımına son derece benziyor. Şık hatlara sahip olan cihazın bahar aylarına doğru tanıtımı yapılması bekleniyor fakat şuan için net bir tarih yer almıyor. LG G7 Neo'nun özellikleri arasında, 3120 x 1440 gibi ilginç bir ekran çözünürlüğüne ve 6 inçlik OLED ekrana, Snapdragon 845 işlemciye ve 6 GB RAM / 128 GB bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!Çentikli ekran teknolojisine adım atan bir diğer firma da LG oldu. IPhone X tasarımına benzeyen yeni LG G7 Neo'nun ilk görselleri sızmaya başladı. Görsellere göre Iphone tasarımını andıran bu zamana kadar ki üretilmiş en iyi amiral gemi modeli diyebiliriz
Twitter'da bahar temizliği! bir bir yasaklıyorTwitter'da bahar temizliği! bir bir yasaklıyorTwitter, şubat ayında verdiği sözü tutarak, diğer kullanıcıların tweet’lerini çalan ve kendilerininmiş gibi paylaşan hesapları sosyal ağdan ihraç etmeye başladı.
Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!GIPHY’de bulunan ırkçı bir GIF nedeniyle, Instagram ve Snapchat servisin sosyal ağlarına entegrasyonunu askıya aldıklarını duyurdu.
WhatsApp süreyi uzattı! 4096 saniyeniz var...WhatsApp süreyi uzattı! 4096 saniyeniz var...WhatsApp, mesajların herkesten silinmesi için koyduğu 8 dakikalık süre sınırını 1 saatin üzerine çıkardı
O uygulamayı kullananlar dikkat! Mayıs'ta kapanıyorO uygulamayı kullananlar dikkat! Mayıs'ta kapanıyorMicrosoft, Android ve iOS kullanıcıları tarafından kullanılan ‘Outlook on Web’ mobil uygulamasını uygulama mağazalarından kaldırıyor.
Dünya devi duyurdu! Türkiye'ye şok saldırıDünya devi duyurdu! Türkiye'ye şok saldırıDünya güvenlik devi McAfee, Kuzey Koreli hacker grubu Hidden Cobra'nın Türkiye'deki finansal kurumlara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
  • Google WhatsApp'a rakip oluyor!08 Mart 2018 Perşembe 12:07
  • 'TSK için robot asker üretebiliriz'06 Mart 2018 Salı 13:47
  • YouTube video indirme özelliği artık Türkiye'de!05 Mart 2018 Pazartesi 12:50
  • Çok iyi özelliklerle geliyor! S9’a rakip olabilir05 Mart 2018 Pazartesi 12:40
  • Apple çalışmalara başladı! Uygun fiyata geliyor05 Mart 2018 Pazartesi 11:31
  • Instagram'da yeni dönem: Sesli ve görüntülü arama!02 Mart 2018 Cuma 12:00
  • Twitter'a bomba özellik! Devreye girdi01 Mart 2018 Perşembe 11:04
  • Türk jetleri için müthiş teknoloji! HAVELSAN yaptı28 Şubat 2018 Çarşamba 14:55
  • Apple 3 yeni iPhone çıkarmaya hazırlanıyor27 Şubat 2018 Salı 12:30
  • Apple yeni modele bu özellikleri ekleyecek23 Şubat 2018 Cuma 15:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri