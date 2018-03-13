Taşeron işçi sınav sonucu açıklandı

Taşeron sınavları yapılırken, bir yandan da sınav sonuçları açıklanıyor. Sınav sonuçlarını açıklayan bir kurum da İstanbul Adliyesi İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı. Kaç kişi başarılı oldu? İşte taşeron işçi sınav sonuçları.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde sınav sonuçları İstanbul'dan geldi. Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde sınav sonuçları gelmeye başladı. İstanbul Adliyesi İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı taşeron işçilerin girmiş olduğu sınav sonuçlarını açıkladı Taşeron işçilerden sınava 807 kişi katıldı ve 10 taşeron işçi sınavdan 'Başarısız' alarak elendi. Taşeron işçilerin sınavı sözlü olarak yapıldı.Sınava 808 aday katılma hakkı elde etmişti. 1 Aday sınava katılmadı.

İŞTE İSTANBUL ADLİYESİ SINAV SONUÇLARI

Başarılı kişi sayısı…….….797

Başarısız kişi sayısı……….10

Katılmayan………....….......….1

Toplam…………….....…....…808

BAŞARISIZ OLANLARIN GÖREVLERİ

Başarısız olarak değerlendirilen taşeron işçilerin 7'si temizlik, 2'si güvenlik ve 1'i de teknisyen (mekanik) olarak görev yapan taşeron işçilerden oluştu.

Temizlik.........................7

Güvenlik........................2

Teknisyen (Mekanik).....1

Toplam Başarısız……...10

Sınavda elenen taşeron işçilerin itiraz hakları bulunuyor.

SINAVDA BAŞARILI VE BAŞARISIZ OLANLARIN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ