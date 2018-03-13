Çin 'görünmez uçak' ürettiğini açıkladı

Shenzhen'deki bir kentte yer alan laboratuvarda savaş uçaklarının görünmez olmasını sağlayacak bir materyal geliştirildiği açıklandı.

Söz konusu teknolojinin geliştirildiği laboratuvar ülke basınının ziyaretine açıldı. Ülke basınında geniş yer bulan haberde Shenzhen'deki tesiste üretilen materyalin fotoğrafları da yayınlandı.

Son yıllarda askeri harcamalarını ciddi oranda artıran Çin, geçtiğimiz aylarda yeni nesil drone'u için önemli bir adım atmıştı.

Bir süredir yeni nesil bir casus drone geliştiren Çin radara yakalanmayan casus drone'unu test etmeye başlamıştı Söz konusu drone'un en dikkat çeken özelliği ise radara yakalanmayacak olması.

Çin'in casus drone'u bu özelliği yüzünden 'hayalet drone' olarak da anılıyor. Deniz seviyesinden 20 kilometre yüksekte uçabilecek olan drone yüksek irtifada uçacağı için radara yakalanmıyor.