Acı bekleyiş! Böyle karşıladılar

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Cinderes bölgesinde görevdeyken el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Tankçı Uzman Çavuş Taner Kartkaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1 yıllık evli olan şehit Taner Kart’ın cenazesini havalimanında törenle karşılandı.
Karşılamada şehidin annesi Nurlu ile babası İlhan Kart metanetini korurken, şehidin 1 yıllık eşi Ayşe Kart ise gözyaşlarını tutamadı. Askeri uçaktan alınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Ünye’de Cumhuriyet meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.