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O cani artık çocuğunu göremeyecek

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O cani artık çocuğunu göremeyecek
Sakarya’da geçen yıl, 9 aylık hamile Suriyeli Emani Al- Rahmun’a tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürmekle suçlanan Birol Karacal’ın eşi R. Karacal’dan boşanmasına karar veren mahkeme gerekçeli kararını açıkaladı.
O cani artık çocuğunu göremeyecek O cani artık çocuğunu göremeyecek O cani artık çocuğunu göremeyecek

İşlenen suçların toplumda büyük infial yaratacak, tüm toplumun vicdanını derinden yaralayacak nitelikte olduğu kaydedilen gerekçeli kararda “Birol Karacal’ın suç ortağıyla sebep olduğu vahşeti itiraf etmiştir.

Birol Karacal’ın işlediği suçların toplum üzerindeki etkisi ve bu etkilerin R. Karacal’a yönelik olumsuz etkileri sebebiyle evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Çiftin çocuğunun yaşı, anne şefkat ve ilgisine mutlak ihtiyacı, babanın cezaevinde hükmen tutuklu olması ve işlediği suçlar ile ortaya çıkan kişilik yapısı gözetilerek velayetin anneye bırakılmasının uygun olacaktır. 

Babanın cezaevinde bulunması, işlediği suçların niteliği, babanın işlediği suçlar nedeniyle anne ve çocuğun toplumda rencide olup husumete maruz kalmıştır. Bu nedenle baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmamasına karar verilmiştir. “

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