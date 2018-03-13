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MHP Lideri Bahçeli A takımını yenileyecek

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MHP Lideri Bahçeli A takımını yenileyecek
MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alpraslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatından sonra bayrağı devralan Devlet Bahçeli, 9'uncu kurultayına hazırlanıyor.
MHP Lideri Bahçeli A takımını yenileyecek MHP Lideri Bahçeli A takımını yenileyecek MHP Lideri Bahçeli A takımını yenileyecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, il ve ilçe kongrelerini  bitiren MHP, 18 Mart'ta yapacağı 12. Olağan Büyük Kurultay hazırlıklarını  tamamladı.

Sloganı "Milli duruş, şuhedaya vefa, millete beka" olan kurultayın  müziği ise sözlerini, Bahçeli'nin halen partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" oldu.

Bahçeli'nin Genel Başkanlık seçiminde tek aday olduğu ve güven  tazeleyeceği kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları da şekillenecek. Kurultayda, bin 207 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapacakları "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) hem  de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE YAPILAN KONGRELER

Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatının ardından MHP'de 18 Mayıs 1997'de  yapılan 5. Olağanüstü Kongre'de, ilk tur oylamada sonuç alınamadı. İlk tur  seçimde genel başkan adaylarından Tuğrul Türkeş 412, Devlet Bahçeli 359, Ramiz  Ongun 231, Enis Öksüz 104, Muharrem Şemsek 80 ve İbrahim Çiftçi 13 oy aldı.  Sonuçların açıklanmasının ardından, 4 adayın Bahçeli lehine çekilmesi sonrası  yaşanan olaylar nedeniyle kongre 6 Temmuz 1997 tarihine ertelendi.

Partide daha önce Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez  Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş  Danışmanlığı görevlerinde bulunan Bahçeli, 6 Temmuz'da yapılan kongrede genel  başkanlık koltuğuna oturdu.

KONGRELERDEN ZAFERLE ÇIKTI

Aynı yıl kasım ayında gerçekleşen MHP 5. Olağan Kongresi'nde Tuğrul  Türkeş, Devlet Bahçeli ve Ramiz Ongun yarıştı. Bahçeli, ipi göğüsleyerek  olağanüstü kurultayla geldiği MHP Genel Başkanlığını sürdürdü.

Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım  2009, 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015'teki olağan büyük kongrelerinden de zaferle  çıktı.

Hafta sonu yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultay, Bahçeli'nin MHP Genel  Başkanlığı görevini yürüttüğü 21 yıllık süreçte, 9'uncu kurutayı olacak.

KONSER PROGRAMI YOK

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve  İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Divan başkanlığının belirleneceği ve Bahçeli'nin bir konuşma yapacağı  kurultayda, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile mali rapor okunup ibraya  sunulacak.

Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek kurultayda, Zeytin Dalı  Harekatı dolayısıyla konser programının olmayacağı belirtildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde kurultay, 19 Mart'ta aynı yer, saat ve  gündemle yapılacak.

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