MHP Lideri Bahçeli A takımını yenileyecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, il ve ilçe kongrelerini bitiren MHP, 18 Mart'ta yapacağı 12. Olağan Büyük Kurultay hazırlıklarını tamamladı.

Sloganı "Milli duruş, şuhedaya vefa, millete beka" olan kurultayın müziği ise sözlerini, Bahçeli'nin halen partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" oldu.

Bahçeli'nin Genel Başkanlık seçiminde tek aday olduğu ve güven tazeleyeceği kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları da şekillenecek. Kurultayda, bin 207 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapacakları "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE YAPILAN KONGRELER

Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatının ardından MHP'de 18 Mayıs 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kongre'de, ilk tur oylamada sonuç alınamadı. İlk tur seçimde genel başkan adaylarından Tuğrul Türkeş 412, Devlet Bahçeli 359, Ramiz Ongun 231, Enis Öksüz 104, Muharrem Şemsek 80 ve İbrahim Çiftçi 13 oy aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından, 4 adayın Bahçeli lehine çekilmesi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle kongre 6 Temmuz 1997 tarihine ertelendi.

Partide daha önce Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş Danışmanlığı görevlerinde bulunan Bahçeli, 6 Temmuz'da yapılan kongrede genel başkanlık koltuğuna oturdu.

KONGRELERDEN ZAFERLE ÇIKTI

Aynı yıl kasım ayında gerçekleşen MHP 5. Olağan Kongresi'nde Tuğrul Türkeş, Devlet Bahçeli ve Ramiz Ongun yarıştı. Bahçeli, ipi göğüsleyerek olağanüstü kurultayla geldiği MHP Genel Başkanlığını sürdürdü.

Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015'teki olağan büyük kongrelerinden de zaferle çıktı.

Hafta sonu yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultay, Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı görevini yürüttüğü 21 yıllık süreçte, 9'uncu kurutayı olacak.

KONSER PROGRAMI YOK

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Divan başkanlığının belirleneceği ve Bahçeli'nin bir konuşma yapacağı kurultayda, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile mali rapor okunup ibraya sunulacak.

Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek kurultayda, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla konser programının olmayacağı belirtildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde kurultay, 19 Mart'ta aynı yer, saat ve gündemle yapılacak.