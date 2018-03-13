13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 118.267 -0.12
  • Altın: 165,273 1.08
  • Dolar: 3,8632 0.39
  • Euro: 4,7826 0.88

'Uçan taksi' için büyük adım

»
'Uçan taksi' için büyük adım
Google'ın kurucularından ve çatı şirketi Alphabet'in üst düzey yöneticisi Larry Page'in mali olarak desteklediği Kitty Hawk şirketi, uçan taksi modeli Cora'yı kamuoyuna tanıttı.
'Uçan taksi' için büyük adım 'Uçan taksi' için büyük adım 'Uçan taksi' için büyük adım

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk prototipi geçen yıl üretilen elektrikli insansız hava aracının, Yeni Zelanda hükümetinin iş birliği ve desteğiyle bu ülkede ticari taksi olarak işletilmesinin planlandığı bildirildi.
 

Koza biçimli bir yolcu kabini olan iki kanatlı hava aracı kanatlarındaki dikey pervaneler sayesinde bir helikopter gibi piste ihtiyaç duymadan olduğu yerde kalkış yapabiliyor. Kalktıktan sonra ise pervanelerini devre dışı bırakarak kanatlı bir uçak gibi düz bir çizgide süzülerek rotasında ilerliyor.

 

Şirketin CEO'su Sebastian Thrun, bu yılın başında CNBC'ye verdiği demeçte uçan taksi hizmetinin 5 yıl içinde faaliyete geçmesini planladıklarını açıklamıştı.
 

Cora'nın uçuşa hazır bir model olarak kamuoyuna duyurulması bu konuda atılmış önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Şirket yetkilileri Yeni Zelanda hükümetinin desteği ve iş birliği ile bu sürecin 3 yılda tamamlanabileceğini değerlendiriyor.

"Yeni Zelanda'da 2050'de karbon salınımını sıfırlamayı amaçlıyoruz"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, New York Times'a yaptığı açıklamada, Kitty Hawk'ın insansız hava aracı ruhsat sürecinin başlatıldığını vurgulayarak, "Yeni Zelanda'da 2050 yılında karbon salınımını sıfırlamayı amaçlıyoruz. Bu türden heyecan verici projeler bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak." dedi.

Kitty Hawk dışında Airbus, Über ve Dubai destekli Çin firması Ehang da uçan taksi olarak kullanılmak üzere hava aracı prototipleri üzerinde çalışıyor.

Airbus'ın deneysel havacılık uygulamaları birimi A³, ocak ayında uçan taksi hizmeti vermesi öngörülen insansız elektrikli hava aracı modeli Vahana'nın test uçuşunu gerçekleştirmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Uçan taksi' için büyük adım'Uçan taksi' için büyük adımGoogle'ın kurucularından ve çatı şirketi Alphabet'in üst düzey yöneticisi Larry Page'in mali olarak desteklediği Kitty Hawk şirketi, uçan taksi modeli Cora'yı kamuoyuna tanıttı.
LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!Çentikli ekran teknolojisine adım atan bir diğer firma da LG oldu. IPhone X tasarımına benzeyen yeni LG G7 Neo'nun ilk görselleri sızmaya başladı. Görsellere göre Iphone tasarımını andıran bu zamana kadar ki üretilmiş en iyi amiral gemi modeli diyebiliriz
Twitter'da bahar temizliği! bir bir yasaklıyorTwitter'da bahar temizliği! bir bir yasaklıyorTwitter, şubat ayında verdiği sözü tutarak, diğer kullanıcıların tweet’lerini çalan ve kendilerininmiş gibi paylaşan hesapları sosyal ağdan ihraç etmeye başladı.
Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!GIPHY’de bulunan ırkçı bir GIF nedeniyle, Instagram ve Snapchat servisin sosyal ağlarına entegrasyonunu askıya aldıklarını duyurdu.
WhatsApp süreyi uzattı! 4096 saniyeniz var...WhatsApp süreyi uzattı! 4096 saniyeniz var...WhatsApp, mesajların herkesten silinmesi için koyduğu 8 dakikalık süre sınırını 1 saatin üzerine çıkardı
O uygulamayı kullananlar dikkat! Mayıs'ta kapanıyorO uygulamayı kullananlar dikkat! Mayıs'ta kapanıyorMicrosoft, Android ve iOS kullanıcıları tarafından kullanılan ‘Outlook on Web’ mobil uygulamasını uygulama mağazalarından kaldırıyor.
  • Dünya devi duyurdu! Türkiye'ye şok saldırı09 Mart 2018 Cuma 13:40
  • Google WhatsApp'a rakip oluyor!08 Mart 2018 Perşembe 12:07
  • 'TSK için robot asker üretebiliriz'06 Mart 2018 Salı 13:47
  • YouTube video indirme özelliği artık Türkiye'de!05 Mart 2018 Pazartesi 12:50
  • Çok iyi özelliklerle geliyor! S9’a rakip olabilir05 Mart 2018 Pazartesi 12:40
  • Apple çalışmalara başladı! Uygun fiyata geliyor05 Mart 2018 Pazartesi 11:31
  • Instagram'da yeni dönem: Sesli ve görüntülü arama!02 Mart 2018 Cuma 12:00
  • Twitter'a bomba özellik! Devreye girdi01 Mart 2018 Perşembe 11:04
  • Türk jetleri için müthiş teknoloji! HAVELSAN yaptı28 Şubat 2018 Çarşamba 14:55
  • Apple 3 yeni iPhone çıkarmaya hazırlanıyor27 Şubat 2018 Salı 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri