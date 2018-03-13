CHP'den AYM'ye iptal başvurusu

CHP, 15 Temmuz'da sivillere yargı muafiyeti getiren Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili yarın Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık getiren 7079 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesinin iptali için hazırladıkları dilekçeyi yarın sabah AYM’ye teslim edeceklerini bildirdi.