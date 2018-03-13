CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık getiren 7079 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesinin iptali için hazırladıkları dilekçeyi yarın sabah AYM’ye teslim edeceklerini bildirdi.
14 Mart 2018 Çarşamba26 C.Ahir 1439
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CHP'den AYM'ye iptal başvurusu
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