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CHP'den AYM'ye iptal başvurusu

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CHP'den AYM'ye iptal başvurusu
CHP, 15 Temmuz'da sivillere yargı muafiyeti getiren Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili yarın Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunacak
CHP'den AYM'ye iptal başvurusu CHP'den AYM'ye iptal başvurusu CHP'den AYM'ye iptal başvurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık getiren 7079 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesinin iptali için hazırladıkları dilekçeyi yarın sabah AYM’ye teslim edeceklerini bildirdi.

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