FETÖ’nün şeytani oyunu deşifre oldu

Belçika Maliye Bakanlığı'ndan elde ettiği şirketresmi kayıtlarına göre, Türkiye'yi uluslararası mahkemelere taşıyan Cascade Investments NV. şirketinin sahipleri FETÖ'cü iş adamlarının Belçika'da kurduğu bir derneğe üyeler. TMSF'ye devredilen şirketlerin değerinin alınması için Türkiye Cumhuriyeti'ni Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'ne (ICSID) şikayet eden şirket milyonlarca euro talep ederken, 28 Şubat tarihinde Türkiye aleyhine hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.

BÜYÜK SAHTEKARLIK

Kapatılan Zaman Gazetesi'ni de bünyesinde barındıran ve el konulan Feza Gazetecilik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Afşar, kayyum atanması öncesinde kurumun varlıklarını Belçikalı Cascade firmasına çek karşılığında vermişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve 22 Aralık 2016'da mal varlıklarına el konulan Afşar, terör örgütüne üyelikten aranıyor. Verilen çekler karşılıksız çıkarken, Belçika'da kurulan paravan şirket tarafından kayyum atanan medya grubuna her hangi bir para akışı sağlanmadı. Diğer yandan Zaman Gazetesi'ne ait bina ve diğer kaynakların CMD'ye devredildiği ve bu devir için Feza Gazetecilik'e her hangi bir para ödenmediği öğrenildi. Diğer yandan, CMD satın alıp karşılığını ödemediği gayrimenkulu Feza Gazetecelik'e aylık 800bin lira karşılığında kiralamaya başladı. Belçika Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Feza Gazetecilik'in 1 milyar değerindeki mal varlıklarını kaçıran FETÖ yönetimi, CMD'yi 3 milyon liraya Belçika'daki şirkete satmıştı.

Sabah