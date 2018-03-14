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Stephen Hawking hayatını kaybetti

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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Stephen Hawking hayatını kaybetti Stephen Hawking hayatını kaybetti Stephen Hawking hayatını kaybetti

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

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