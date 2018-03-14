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Trump'ın kararı sonrası Hükümet'ten ilk açıklama

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Başbakan Yıldırım, Azerbaycan ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trump'ın kararı sonrası Hükümet'ten ilk açıklama
Trump'ın kararı sonrası Hükümet'ten ilk açıklama Trump'ın kararı sonrası Hükümet'ten ilk açıklama Trump'ın kararı sonrası Hükümet'ten ilk açıklama

Bakü'de gerek devlet başkanı Aliyev ve diğer devlet erkanıyla ikili görüşmemiz olacak. büyük güçler ve diğerleri. Adaletsizliklerin ele alınacağı bir toplantı olacak. Bölgemizdeki olayları fırsatları değerlendirme şansımız olacak. Azerbaycan bir millet iki devlettir. Dışişleri Bakanımızla beraber Azerbaycan, İran ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Özellikle Kafkasya, Orta Asya'da yaptığımız ve yapacağımız işlerle ilgili. 

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden hayata geçirilmesiyle ilgili görüşmeler olacak.

Soru ve Cevap:

Dün TBMM'deki ittifak görüşmelerinin ardından CHP'nin seçimi boykot olayı var. Ne söylemek isterseniz?

Güvenli seçimi mi boykot edeceklermiş. 7 Haziran seçiminde terör örgütü Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşın iradesine el koydu. Sonra aldığımız tedbirlerle bunu 1 Kasım'da ortadan kaldırdık. CHP, okuldan kalma işlerini bir kenara bıraksın.

Trump, Tillerson'ı görevden aldı ve Pompei'yi aday gösterdi. Kendisinin bu kararı için ne diyeceksiniz?

ABD'nin başkanının verdiği kararı bizim değerlendirmemiz gereksiz bir şey. Türkiye - ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. ABD ile son zamanlarda sorun yaşadığımız gizli bir şey değil. Eli kanlı terör örgütüne verdikleri destek bizim canımızı sıkıyor. ABD bu durumun yanlış bir iş olduğunu kısa zamanda anlayacak diye umuyoruz. 

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