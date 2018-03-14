MESAM'ın yeni başkanı belli oldu

KÜLTÜR Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerinin de başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi.

Orhan Gencebay'ın istifasıyla gündeme gelen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)'da yönetim kurulu görevden alınarak kayyum atanmıştı. Son olarak Yavuz Bingöl, Coşkun Sabah gibi isimler yönetim kurulu üyeleri olarak birliğe atanmıştı. Yavuz Bingöl bu görevi reddettiğini duyururken yeni başkan Coşkun Sabah oldu.

Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerinin de başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi. Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, 'Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek' dedi. Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği söylendi.



