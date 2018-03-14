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Moody's'e kapak gibi Türkiye cevabı

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Moody's'e kapak gibi Türkiye cevabı
General Electric genişlemeden sorumlu başkanı ve ilgili bölümün CEO’su Alex Dimitrief, “Moody’s notunuzu ne yaptı, açıkçası bilmiyorum ama GE için yatırımda öncelikli ülkelerden biri Türkiye” dedi.
Moody's'e kapak gibi Türkiye cevabı Moody's'e kapak gibi Türkiye cevabı Moody's'e kapak gibi Türkiye cevabı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dimitrief, "Moody’s’in ne yaptığından açıkçası haberdar değilim ama evet buradayız, Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz. Birçok görüşmemizde bunu ortaya koyuyoruz. Uzun vadeli stratejimizin bir parçası Türkiye. Şimdi sağlık alanında yatırımlarla çok yakından ilgiliyiz. Kamu özel sektör işbirlikleri bu anlamda çok etkileyici. Türkiye sağlık sisteminde sadece erişebilirliği değil kaliteyi artırmayı da hedefliyor. Bu açıdan GE için önemli fırsatlar olduğunu görüyoruz. Biz 70 yıldır buradayız ekonomide ne tip bir gelişme olursa olsun buradaki varlığımız çok önemli bizim için." ifadelerini kullandı.

BABASI İTÜ MEZUNU

Türkiye’de büyüme imkanı bulmalarının ardında çok kalifiye mühendisleri istihdam edebilmelerinin yattığını anlatan Dimitrief, ailesinin1940’larda Rusya’dan Türkiye’ye sığındığını ve babasının da İTÜ mezunu olduğunu, daha sonra Kanada’ya yerleşerek orada köprüler ve binalar inşa ettiğini anlattı. Dimitrief, “Bu nedenle İstanbul’da olmak benim için çok özel” dedi.

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