14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 13:19İkindi 16:37Akşam 19:16Yatsı 20:35
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 118.881 0.52
  • Altın: 164,569 -0.38
  • Dolar: 3,8643 0.03
  • Euro: 4,7787 -0.08

İstanbul'daki okulda veliden öğretmene saldırı!

»
İstanbul'daki okulda veliden öğretmene saldırı!
İstanbul Sultangazi’de bir öğretmen, okulun bahçesinde yaramazlık yaptığı için ikaz ettiği öğrencinin babası tarafından tekme ve tokatlı saldırıya uğradı.
İstanbul'daki okulda veliden öğretmene saldırı! İstanbul'daki okulda veliden öğretmene saldırı! İstanbul'daki okulda veliden öğretmene saldırı!

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Baş (58), nöbetçi müdür yardımcısı olarak görev yaptığı günün sabahında yaramazlık yapan bir öğrenciyi ikaz etti. Bunun üzerine öğrencinin babası Fatih Er, Baş’a sözlü olarak tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından Er, öğretmen Baş’a tekme ve tokatla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen Baş ve Er’in kavgası yerde de devam etti. Saldırganın yumruk atmaya devam ettiği öğretmen, eline geçirdiği çöp süpürgesiyle ondan kurtulabildi. Araya giren diğer vatandaşların yardımıyla kavga sonlanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğretmen dışarıda yaramazlık yapan öğrenciyi uyarıyor. Ardından öğrencinin babası öğretmene sözlü olarak tepki gösteriyor. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan öğretmene tekme ve tokatla saldırıyor. Kısa bir süre sonra yere düşen öğretmene saldırgan vurmaya devam ediyor. Ayağa kalkan öğretmen eline geçirdiği süpürgeyle kendisini savunuyor. Saldırgan o esnada öğretmeye vurmaya devam ediyor. Bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılıyor. 

'BANA YUMRUK ATIP SALDIRDI'

Olayı anlatan öğretmen İbrahim Baş, “Nöbetçi olduğum için sabah saatlerinde erkenden okula geldim. Bahçenin kirli olduğunu gördüm, bunun üzerine hizmetçiyi çağırdım. O bahçeyi temizlediği esnada bende başında bekledim. O esnada kapının şiddetli bir şekilde sallandığını ve ses geldiğini gördüm. Geri döndüğüm de ise Samet isimli öğrencimizin kapıyı açmaya çalıştığını gördüm. Benden öğrenciyi kolundan tutarak diğer kapıyı gitmesini söyledim. Ardından öğrenci diğer kapıya gitti. Sonra arkasından gelen babası bu kapıdan neden girmediğini sorduğunda, bende bunun personel kapısı olduğunu söyledim. Öğrencilerin diğer kapıdan girmesine rağmen ısrarla bu kapıdan gireceğini söyledi. Bana doğru yaklaştı ben bana vurabilir diye elimi uzattım. Buna rağmen bana saldırarak birkaç kez yumruk attı. Bende onu tutmaya çalıştım ama birlikte yere düştüm. Daha sonra araya girerek bizi ayırdılar” dedi.

Öğretmen Baş, “Daha sonra hastaneye gittim ve darp raporu aldım. Sonra da Esentepe Polis Merkezine giderek şikayetçi oldum. Bizleri tehdit ederek bütün öğretmenleri öldüreceklerini söylediler. Ben 35 yıllık öğretmenim ve 58 yaşındayım şimdiye kadar hiçbir insan bana saldırmadı. Hiç kimseyle de kavga etmedim ama böyle bir saldırıya maruz kaldım. Muhtemelen oğlunun sınıf değişikliğinden dolayı böyle yaptı. Çünkü öğrenci sürekli olarak diğer öğrencilerle kavga ediyordu. Bizde başka bir sınıfa vererek sorunu çözebileceğimizi düşündük. Kendisini ikna edemedik. Bundan ötürü bize saldırdı” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiğ köfteyi marka haline getirdiği için Adıyaman halkını kutladı. Bakan Fakıbaba, "Çiğ köfteyi kim iyi yapıyorsa onundur" dedi.
Acı haber! Kaza kurşunuyla şehit olduAcı haber! Kaza kurşunuyla şehit olduHakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde tankın üzerindeki makineli tüfeğin bakımı sırasında ateş alması sonucu Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, şehit oldu.
Çiftlik Bank'tan sonra o işe de el atmışÇiftlik Bank'tan sonra o işe de el atmışÇiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.
İzmir'de pitbull dehşeti! Bacağı kesilebilirİzmir'de pitbull dehşeti! Bacağı kesilebilirİzmir'in Çiğli ilçesinde, bir tornacı dükkanında bağlı olan pitbull cinsi köpek, zinciri kırıp, bu sırada yoldan geçen ortaokul öğrencisi Soner Edis'e (12), saldırdı.
Dizi oyuncusu hareket etmişti! Şikayetinden vazgeçtiDizi oyuncusu hareket etmişti! Şikayetinden vazgeçtiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde kendisini sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlarla hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti.
İstanbul'daki okulda veliden öğretmene saldırı!İstanbul'daki okulda veliden öğretmene saldırı!İstanbul Sultangazi’de bir öğretmen, okulun bahçesinde yaramazlık yaptığı için ikaz ettiği öğrencinin babası tarafından tekme ve tokatlı saldırıya uğradı.
  • Tabuları yıkarak lider oldu!14 Mart 2018 Çarşamba 11:11
  • Şehidin kanı Kuran-ı Kerim'in sayfalarına düştü!14 Mart 2018 Çarşamba 10:46
  • MESAM'ın yeni başkanı belli oldu14 Mart 2018 Çarşamba 09:26
  • Meteoroloji'den çok kritik uyarı14 Mart 2018 Çarşamba 08:31
  • Stephen Hawking hayatını kaybetti14 Mart 2018 Çarşamba 08:00
  • Afrin şehidinin acı haberi Kahramanmaraş'a ulaştı14 Mart 2018 Çarşamba 06:50
  • O cani artık çocuğunu göremeyecek13 Mart 2018 Salı 13:06
  • Acı bekleyiş! Böyle karşıladılar13 Mart 2018 Salı 13:02
  • Yağmur yağmayınca muskacıyı..13 Mart 2018 Salı 12:16
  • O il bu görüntüyü konuşuyor!13 Mart 2018 Salı 11:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri