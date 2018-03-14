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Mahir Ünal'dan net 'ittifak' açıklaması!

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim ittifakı çalışmalarında Saadet Partisi ile yapılan görüşmeye ilişkin çarpıcı detaylara değindi.
Mahir Ünal'dan net 'ittifak' açıklaması!
Mahir Ünal'dan net 'ittifak' açıklaması! Mahir Ünal'dan net 'ittifak' açıklaması! Mahir Ünal'dan net 'ittifak' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk'te katıldığı programda seçim ittifakında gündeme gelen Saadet Partisi ile ilgili iddialar hakkında net konuştu.

Ünal, ''Bizim hiçbir partiye kapımız kapalı değil ama Saadet Partisi'nin ittifakın içinde hiçbir zaman olmak gibi bir niyeti olmadı. Bizimle herhangi bir ittifak içinde olmak adına çabası, gayesi olmadı. Herhangi bir şekilde niyet bile ortaya konmadı. Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum'' dedi.

Ünal'ın açıklamaları:

SAADET PARTİSİ HİÇBİR NİYET ORTAYA KOYMADI

Saadet Partisi bu ittifakın içinde olmak istemediğini açıkladı. Hiçbir zaman AK Parti ile ittifak düşünmedi zaten. Biz hiçbir yapıya karşı, yani en başta da söyledim, bunu bir milli mutabakat olarak görüyoruz. Bizim hiçbir partiye kapımız kapalı değil ama Saadet Partisi'nin ittifakın içinde hiçbir zaman olmak gibi bir niyeti olmadı. Bizimle herhangi bir ittifak içinde olmak adına çabası, gayesi olmadı. Herhangi bir şekilde niyet bile ortaya konmadı.

SP'Yİ KİLİT PARTİ GİBİ GÖSTERMEK GERÇEKÇİ DEĞİL

Onların ne yapıp ne yapmayacağı konusunda benim bir niyet okumam söz konusu değil. Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum.

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