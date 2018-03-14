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Bozdağ: Cumhurbaşkanı'nın imanını kimse tartışamaz

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Bozdağ: Cumhurbaşkanı'nın imanını kimse tartışamaz
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Allah ve Resulüne olan sevgisini ve bağlılığını, gerektiğinde bunlar için canını feda etmekten çekinmeyecek bir imana sahip olduğunu kimse tartışamaz. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur." dedi.
Bozdağ: Cumhurbaşkanı'nın imanını kimse tartışamaz Bozdağ: Cumhurbaşkanı'nın imanını kimse tartışamaz Bozdağ: Cumhurbaşkanı'nın imanını kimse tartışamaz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İMANINI KİMSE TARTIŞAMAZ"

Cumhurbaşkanımızın imanını, ihlasını, amelini, Kuran'a ve sünnete sadakatini, Allah ve Resulüne olan sevgisini ve bağlılığını, gerektiğinde bunlar için canını feda etmekten çekinmeyecek bir imana sahip olduğunu kimse tartışamaz. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur."

BU ALÇAKLAR DİN DÜŞMANI

(Teröristlerin Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklaması) Bunlara 'din düşmanı' dediğimizde bazı zavallılar ayağa kalkıyor, bazı hocalar bunlarla beraber alternatif cuma namazları kılıyor, kıldırıyorlar. Onlara sesleniyorum, bu alternatif cuma namazı kıldırdığınız, önüne geçip durduğunuz alçaklar kitabımız Kuran-ı Kerim'in içerisine bombaları koyuyorlar, Kuranları ayaklar altına alıyorlar ve insanları Kuran'ın içindeki bombalarla şehit ediyorlar."

"Din bir magazin konusu değildir. Fazla reyting için kullanılacak bir malzeme hiç değildir."

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