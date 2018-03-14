Yüksekova İlçesi'nde Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, bakımı yapılan makineli tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
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Acı haber! Kaza kurşunuyla şehit oldu
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