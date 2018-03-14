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Yerli olarak üretildi! Dünya peşine düştü

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Dünyanın önde gelen itfaiye aracı üreticilerinden Volkan İtfaiye, Türkiye’deki havalimanlarında da kullanılacak ilk yerli üretim 8x8 şasili itfaiye aracını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye hazırlanıyor.
Yerli olarak üretildi! Dünya peşine düştü
Yerli olarak üretildi! Dünya peşine düştü Yerli olarak üretildi! Dünya peşine düştü Yerli olarak üretildi! Dünya peşine düştü

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, aracın tanıtım toplantısında şirketin temellerinin 1974 yılında İzmir Çankaya’da küçük bir yazıhanede atıldığını söyledi. Askerlik görevini yaptığı Kastamonu’da yaşadığı bir yangın vakasından çok etkilendiğini ve döndüğünde itfaiye araçları üretmek için işe koyulduğunu anlatan Tecim, o dönemde itfaiye araçlarındaki ihtiyaçları daha iyi anlamak için geceleri gönüllü olarak itfaiyecilerle birlikte çalıştığını ifade etti. Tecim, bugün Torbalı’da 135 bin metrekarelik tesisten dünyanın dört bir yanına araç gönderebilecek bir noktaya geldiklerini aktararak, “Volkan İtfaiye 40’a yakın ülkeye itfaiye aracı ihraç ediyor” dedi.
 

İsa Tecim, üzerinde 5 yıldır çalıştıkları ilk yerli 8x8 şasi üretimi  projesinin 10 milyon euro’luk yatırımla hayata geçirildiğini bildirdi.

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Yeni havalimanına da gidecek

Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim ise 8x8 şasili ana uçak yangın söndürme aracının tamamen Volkan Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirildiğini belirterek, “1.500 beygir gücünde, ikiz motor teknolojisine sahip araç, sıfırdan 80 kilometre hıza 21 saniyede ulaşıyor” dedi. Yüzde 60 olan yerlilik oranını daha da artıracaklarını dile getiren Tecim, daha önce bu araçlardan Devlet Hava Meydanları’na 22 tane verdiklerini, şu anda yeni versiyonuyla 28 tane daha ürettiklerini ve İstanbul Yeni Havalimanı’na da göndereceklerini belirtti.

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