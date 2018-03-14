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Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?

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Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiğ köfteyi marka haline getirdiği için Adıyaman halkını kutladı. Bakan Fakıbaba, "Çiğ köfteyi kim iyi yapıyorsa onundur" dedi.
Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı? Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı? Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?

Bir takım incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen ve burada ilk olarak Adıyaman Valiliği ile esnafı ziyaret eden Bakan Fakıbaba, çiğ köftenin hangi ile ait olduğu sorularına yanıt verdi. Bakan Fakıbaba, çiğ köftenin en güzelinin yapana ait olduğunu, en güzelini de eşinin yaptığını söyledi.

Bakan Fakıbaba, Kalkınma Destekleme Projelerinin en yakın zamanda açıklayacaklarını belirterek, "Toplanan projeleri değerlendireceğiz. Kırsal Kalkınma projeleri geçen yıldan beri çok güzel projeler yapılıyor. İnşallah bu yıl da ona start vereceğiz" dedi.

300 koyun projesi hakkında da bilgiler veren Bakan Fakıbaba, "300 koyuna Nisan'da başlayacağız. Hedefimiz 1 milyon düve vermek ona da inşallah bu yıl başlayacağız. 81 köye Mart'ın sonunda başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı sorusu üzerine Bakan Fakıbaba, "Çok zor bir soru. Çiğ köfte yapılan eve bağlıdır, yapan kişiye çok bağlıdır. Benim eşim çiğ köfteyi çok iyi yapar. O zaman derim ki çiğ köfte Şanlıurfa'nındır, çünkü eşim çiğ köfteyi çok iyi yapıyor. Adıyaman, çiğ köfteyi marka haline getirdiği için kutluyorum. Adıyaman'da çiğ köfte çok iyi yapılıyor. Çiğ köfteyi kim iyi yapıyorsa onundur" şeklinde konuştu.

Bakan Fakıbaba, daha sonra AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve beraberindeki parti üyeleri ile birlikte Adıyaman Belediyesine geçti.

Bakan Fakıbaba, burada belediye şeref defterini imzalayarak belediyenin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’dan bilgi aldı.

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