CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık' getiren 7079 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesinin iptali için hazırladığı dilekçeyi Anayasa Mahkemesine (AYM) teslim etti.
14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
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CHP yine AYM'ye gitti!
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