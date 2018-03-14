Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak'ın ikametine yapılan operasyon sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile birlikte şirket yönetiminde ismi geçen 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın'ın da avukatı ile birlikte Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu öğrenildi.
14 Mart 2018 Çarşamba27 C.Ahir 1439
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Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu!
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Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu!Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.
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