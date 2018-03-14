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"Meclis kavga yeri değildir"

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"Meclis kavga yeri değildir"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Demokrasi kültürü yerleştikçe istemediğimiz olaylar olmayacak. Meclis bir kavga yeri değildir. Kavga yeri mikrofonda olan fikir kavgasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, gazetecilerin sorularını cevapladı. Mecliste yaşanan kavgaya ilişkin soru üzerine Kahraman, "Demokrasi kültürü yerleştikçe istemediğimiz olaylar olmayacak. Meclis bir kavga yeri değildir. Kavga yeri, mikrofonda olan fikir kavgasıdır. Ama kaba kuvvet asla ve kata olmamalıdır. Kürsü dokunulmazlığı var. Milletvekilleri oradaki sözlerinden dolayı eğer Genel Kurul o sözleri çıkarmazsa hiçbir yerde suçlu gösterilemez, takibata uğratılamaz. İnsanın kızgınlığını, öfkesini frenlemesi gerekir" dedi. 

Dünyanın diğer parlamentolarında da kavgaların olduğunu söyleyen Kahraman, "Yeni Zelanda'daydım. Orada meclis başkanları toplantısı vesilesiyle gitmiştim. Yeni Zelanda Meclisinde çok alaka gösterdiler ve başkan yanına oturttu. Münakaşa bağırma, çağırma, dövüş değil. Meclis başkanı 'çık bakayım' dedi. Adam hiçbir şey demeden çıktı. Adam çıkarken içinden bir şeyler söylüyordu dedi. Bir kadın konuşuyor, onu çıkarmadılar. Mecliste uğultu var. Panama belgeleri hadisesinde başbakanın adı geçiyor. Başbakan bir şeyler söyledi. Başbakana 'Atarım seni dışarı' dedi" ifadelerini kullandı. 

Kahraman, herkesin konuşma hakkının olduğunu kaydederek, fikirlerin çarpışacağını belirtti. Kahraman, danışman ve korumaların kavgaya karışmalarına ilişkin olarak da, "Tabii ki kuliste bulunacak. Mikrofonda konuşan insan dikkatli olacak. Orası millete hitap ediyorsunuz, orası milletin çatısı. Lisan nezih olacak" şeklinde konuştu. 

Kahraman, "Danışmanlara yönelik soruşturma açılacak mı?" sorusuna, "Fiili bir durum meydana gelmişse davacı olan davacı olacaktır. Türkiye hukuk devletidir. Hukuk devletinden herkes hakkını müdafaa etmelidir" cevabını verdi. 
 

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