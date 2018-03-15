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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde doktorları ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladı

 Erdoğan burada yaptığı konuşmada Afrin'deki son durumu paylaşırken, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğu müjdesini de verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı programında konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıpranma payıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü belirterek, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğunu bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına kalkan elleri affetmenin mümkün olmadığını, bunların teröristten hiç bir farkı bulunmadığını söyledi.

AFRİN'DE RAKAM 3 BİN 486'YA YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3486 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Askerlerimiz cephede her türlü şartlara uygun bir şekilde donanımlı. Onlara ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü onlar canlarını bu millet için veriyor.

Güneydoğu'da teröristler hastanelerimizi yakmadı mı? Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun hastaneyi yakıyorsun, bombalıyorsun. Oraya gidecek olan da Kürt zaten.

"TERÖR KORİDORUNU EN DOĞUSUNDAN EN BATISINA KADAR TEMİZLEYECEĞİZ"

Afrin'e girdik giriyoruz. İyice yaklaşmış vaziyetteyiz. Bizim derdimiz işgal değil, bizim derdimiz, bu terör koridorunu en doğusundan en batısına kadar teröristlerden temizlemektir.

Bizim buraya sınırımız var. ABD'nin sınırı mı var? Koalisyon güçlerinin sınırı mı var? Rusya, rejimle hareket ediyor, koalisyon güçleri kiminle hareket ediyor?

"TILLERSON'IN HİÇ SESİ ÇIKMADI"

Tillerson'a özellikle anlattım. Bu silahları neden buraya getiriyorsunuz? Hiçbir ses yok.

"NÜFUSUMUZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR"

Türkiye nüfusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu unutmayın ve bunu korumak zorundayız." dedi.

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