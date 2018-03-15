Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin!

Suriye'deki durumu ele alan Avrupa Parlamentosu (AP), Ankara’yı çok kızdıracak bir ortak karar tasarısını bugün Strasbourg’da oylamaya hazırlanıyor.

AP karar taslağında, Türkiye’den Afrin’e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na son vererek askerlerini çekmesi talep ediliyor.

Avrupa Parlamentosu’nda bugün Türkiye’nin Afrin’deki askerlerini çekmesi istenilen karar tasarısı oylanacak.

Suriye'deki durum hakkında AP'deki siyasi gruplar tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında, Türkiye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun “Suriye'de çatışmaya yeni bir boyut eklediği”, bu ülkedeki “hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yaptığı” ve “ek insani kaygılar” gündeme getirdiği dile getiriliyor.

"ANKARA AFRİN HAREKATINI DURDURSUN"

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Ankara’dan Afrin operasyonunu durdurması ve “Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması” isteniyor.

"ENDİŞE VERİCİ"

Afrin'deki “tırmanışın” endişe verici olarak tanımlandığı karar tasarısında, Türk güçleri ile Esed veya Rus güçleri arasında olası çarpışma ve ABD ile artan gerilim “kaygı verici” olarak tanımlanıyor.

"TÜRKİYE AFRİN'DEKİ ASKERLERİNİ ÇEKSİN"

Türkiye'ye Afrin'deki “askerlerini çekmesi” ve “Suriye sorununda yapıcı rol oynaması” çağrısında bulunuluyor, bunun “Türkiye’nin ulusal çıkarına olduğu” savunuluyor. Suriye'de “yeni cepheler açmanın Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı” not ediliyor. Suriye genelinde, Afrin de dahil olmak üzere ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.

Karar taslağı AP'nin 15 Mart Perşembe günü Strasbourg'da düzenlenecek genel kurul oturumları sırasında oylamaya sunulacak.

“DEHŞET DÜZEYİNE GEÇİLİYOR”

Oylama öncesi genel kurulda yapılan oturumda söz alan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afrin ve Doğu Guta'da “askeri faaliyetlerin dramatik biçimde yeniden tırmanışa geçtiğini, her tırmanışla yeni bir dehşet düzeyine geçildiğini” söyledi.

ÇİRKİN ALGI YÖNLENDİRME ÇABASI

Mogherini'nin, Doğu Guta'da sivilleri katleden Esed'le Türkiye'nin Afrin harekatını birlikte zikrederek algı oluşturma çabası dikkat çekti.