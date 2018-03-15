15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:10Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:17Yatsı 20:36
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 117.593 -0.57
  • Altın: 165,270 0.04
  • Dolar: 3,8778 0.38
  • Euro: 4,7958 0.28

Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin!

»
Suriye'deki durumu ele alan Avrupa Parlamentosu (AP), Ankara’yı çok kızdıracak bir ortak karar tasarısını bugün Strasbourg’da oylamaya hazırlanıyor.
Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin!
Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin! Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin! Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin!

AP karar taslağında, Türkiye’den Afrin’e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na son vererek askerlerini çekmesi talep ediliyor.

Avrupa Parlamentosu’nda bugün Türkiye’nin Afrin’deki askerlerini çekmesi istenilen karar tasarısı oylanacak.

Suriye'deki durum hakkında AP'deki siyasi gruplar tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında, Türkiye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun “Suriye'de çatışmaya yeni bir boyut eklediği”, bu ülkedeki “hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yaptığı” ve “ek insani kaygılar” gündeme getirdiği dile getiriliyor.

"ANKARA AFRİN HAREKATINI DURDURSUN"

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Ankara’dan Afrin operasyonunu durdurması ve “Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması” isteniyor.

"ENDİŞE VERİCİ"

Afrin'deki “tırmanışın” endişe verici olarak tanımlandığı karar tasarısında, Türk güçleri ile Esed veya Rus güçleri arasında olası çarpışma ve ABD ile artan gerilim “kaygı verici” olarak tanımlanıyor.

"TÜRKİYE AFRİN'DEKİ ASKERLERİNİ ÇEKSİN"

Türkiye'ye Afrin'deki “askerlerini çekmesi” ve “Suriye sorununda yapıcı rol oynaması” çağrısında bulunuluyor, bunun “Türkiye’nin ulusal çıkarına olduğu” savunuluyor. Suriye'de “yeni cepheler açmanın Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı” not ediliyor. Suriye genelinde, Afrin de dahil olmak üzere ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.

Karar taslağı AP'nin 15 Mart Perşembe günü Strasbourg'da düzenlenecek genel kurul oturumları sırasında oylamaya sunulacak.

“DEHŞET DÜZEYİNE GEÇİLİYOR”

Oylama öncesi genel kurulda yapılan oturumda söz alan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afrin ve Doğu Guta'da “askeri faaliyetlerin dramatik biçimde yeniden tırmanışa geçtiğini, her tırmanışla yeni bir dehşet düzeyine geçildiğini” söyledi.

ÇİRKİN ALGI YÖNLENDİRME ÇABASI

Mogherini'nin, Doğu Guta'da sivilleri katleden Esed'le Türkiye'nin Afrin harekatını birlikte zikrederek algı oluşturma çabası dikkat çekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'de büyük kriz! 33 vekilin ipini çekebilirCHP'de büyük kriz! 33 vekilin ipini çekebilirCHP'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan tüzük kurultayının tartışmaları devam ediyor. Kurultay öncesi bir manifesto yayınlayarak partide demokrasi isteyen 47 vekil, blok halinde hareket etmeye başladı.
Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin!Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin!Suriye'deki durumu ele alan Avrupa Parlamentosu (AP), Ankara’yı çok kızdıracak bir ortak karar tasarısını bugün Strasbourg’da oylamaya hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde doktorları ağırladı.
TBMM harekete geçti: Muhakkik kararı!TBMM harekete geçti: Muhakkik kararı!TBMM Başkanlığı, Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin etti, olaya karıştığı iddia edilenler hakkında idari inceleme başlattı.
"Meclis kavga yeri değildir""Meclis kavga yeri değildir"Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Demokrasi kültürü yerleştikçe istemediğimiz olaylar olmayacak. Meclis bir kavga yeri değildir. Kavga yeri mikrofonda olan fikir kavgasıdır" dedi.
CHP yine AYM'ye gitti!CHP yine AYM'ye gitti!Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, kamuoyunda ‘sivillere yargı zırhı’ olarak bilinen düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.
  • Mahir Ünal'dan net 'ittifak' açıklaması!14 Mart 2018 Çarşamba 12:40
  • Bozdağ: Cumhurbaşkanı'nın imanını kimse tartışamaz14 Mart 2018 Çarşamba 12:05
  • Trump'ın kararı sonrası Hükümet'ten ilk açıklama14 Mart 2018 Çarşamba 09:30
  • CHP'den AYM'ye iptal başvurusu13 Mart 2018 Salı 22:00
  • MHP Lideri Bahçeli A takımını yenileyecek13 Mart 2018 Salı 13:31
  • Seçim ittifakı teklifi ile ilgili kritik gelişme!13 Mart 2018 Salı 10:25
  • AK Parti’den flaş iptal kararı13 Mart 2018 Salı 09:03
  • Hollande: Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin13 Mart 2018 Salı 07:30
  • NATO’da Türkiye’ye yeni Afrin mesajı12 Mart 2018 Pazartesi 23:00
  • Türkiye'den yeni operasyon hazırlığı12 Mart 2018 Pazartesi 22:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri