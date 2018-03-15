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Birkaç yıl sonra her şey çok farklı olacak! Tüm dengeleri değiştiren imza

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Katar'da düzenlenen DIMDEX 2018 Fuarı'nda tanıtılan yerli üretim Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi'nde ilk ihracat başarısına imza atıldı.
Birkaç yıl sonra her şey çok farklı olacak! Tüm dengeleri değiştiren imza
Birkaç yıl sonra her şey çok farklı olacak! Tüm dengeleri değiştiren imza Birkaç yıl sonra her şey çok farklı olacak! Tüm dengeleri değiştiren imza Birkaç yıl sonra her şey çok farklı olacak! Tüm dengeleri değiştiren imza

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullandığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Bayraktar TB2 İHA, yurt dışında da ilgi görüyor.

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), Bayraktar TB2 İHA'nın ilk ihracatı da duyuruldu.

Türkiye, sözleşmeyle ilk kez bu çapta bir milli hava aracı platformu ve yardımcı sisteminin ihracatını yapacak. İhraç edilen ürünün İHA gibi havacılık teknolojisinin en ileri seviye uygulamalarından biri olması dolayısıyla da bu ihracat önem taşıyor.

 TÜRKİYE'YE SINIF ATLATAN İMZA

Bu imza için sadece İHA ihracatını kapsamıyor. Geniş bir yelpazede iki ülke arasında teması geliştireceği gibi, sistemler ile ilgili eğitim her türlü sarf malzeme yedek parça bakım ve onarımı da kapsıyor. Yani bu da ticaretin devamlılığını gösteriyor.

ihraç edilen platform araçları, adet ve rakamsal değerinden çok daha fazla maddi ve manevi katkıya kapı aralar. Ve aynı zamanda ihracatı yapan ülkenin gelişmişlik seviyesiyle de yakından ilgili bir tablo sunar. Yani Türkiye bu ihracatla da sınıf atlamıştır.
 
YENİ İMZALAR GELİYOR

Türkiye'nin son yıllarda ardı ardına tanıttığı ve envanterine kattığı yerli ve milli silahlar dünyadan büyük ilgi görüyor. Savunma sanayinde hayata geçirilen bu atılım sayesinde önümüzdeki yıllarda farklı ülkelerden de taleplerin olması bekleniyor. Önümüzde yıllarda Türkiye savunma sanayinde ihracat yapan dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline gelecek.

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