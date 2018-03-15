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Uruguay'da bu işe girmiş!

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Uruguay'da bu işe girmiş!
Yüksek kar vaadiyle onbinlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçıp inşaat işine girdiği öğrenildi.
Uruguay'da bu işe girmiş! Uruguay'da bu işe girmiş! Uruguay'da bu işe girmiş!

"Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı. İnşaat işine girdi" diyen Aydın ailesi avukatı, mağdurlardan tepki gördü.

Karar'ın haberine göre, 77.000 kişiden 511 milyon lira dolandıran Aydın'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Ailenin avukatı Abdullah Yörük, Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı iddiasını doğruladı ve orada inşaat işine girdiğini aktardı. 80.000'e yakın kişinin para yatırdığı Çiftlik Bank tesislerine kayyum atanmasının gündeme gelebileceğini söyleyen Yörük, kayyum ataması sonrası şirketlerin tasfiyesi ile birlikte üyelere ödeme yapılabileceğini aktardı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre de Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal'ın geçen ocak ayı sonunda yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'na kaydı 23 Ocak günü yapıldı. 500.000 TL sermaye ile kurulan şirketin tek hissedarı Hakan Soysal.

Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre söz konusu sermayenin 125.000 liralık kısmı, şirketin tescilinden önce ödendi. Taahhüt edilen sermayenin kalan kısmı ise 2 yıl içinde ödenecek.
Kayıtlara göre, Soysal 15 yıl boyunca şirket genel müdürü konumunda olacak. Ailenin avukatı Abdullah Yörük Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal'ın yeni kurduğu şirket için gerekli olan finansman ihtiyacına ilişkin "Hakan Soysal, Çanakkale Dora Gıda'yı geçen ekim ayında Mehmet Aydın'ın şirketine sattı. Bu satıştan 1 milyon lira gelir elde etti. Öte yandan Soysal uzun yılar çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. Buralardan gelen bir birikimi ve kendisine kalan miras da vardı. Kurduğu şirketin sermayesi buradan geldi. Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösterecek bu şirketin tek yetkilisi de Hakan Soysal" dedi.

'Ãiftlik Bank'Ä±n neyine gÃ¼vendiniz' sorusuna ibretlik cevap

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