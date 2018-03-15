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Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

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Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik yüzde 10.4 oldu. İşsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 12.7 idi
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile %10,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde  tarım dışı işsizlik oranı 2,6 puanlık azalış ile %12,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık azalış ile %19,2 olurken,15 64 yaş grubunda bu oran 2,3 puanlık azalış ile %10,6 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %46,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık artış ile %46,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,3’ü tarım, %19,5’i sanayi, %7,3’ü inşaat, %55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamal ara göre  erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla %71,7, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %33,5 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %33,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %33,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak %22,1 oldu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi artarak 28 milyon 925 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile %48 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %9,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 36 bin, sanayi sektöründe 44 bin, inşaat sektöründe 44 bin,  hizmet sektöründe 13 bin kişi arttı.

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