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İyi Parti'de istifa depremi!

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İyi Parti'de istifa depremi!
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
İyi Parti'de istifa depremi! İyi Parti'de istifa depremi! İyi Parti'de istifa depremi!

 Erdem Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım." dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İyi Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Erdem istifa kararını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu;

"İyi Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.

Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum.Allah'a emanet olunuz…"

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