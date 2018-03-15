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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde uyum sürecinin hızlı ilerlemesi için kurulan üst komisyon yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti Genel Merkez'de toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdı

16 Nisan anayasa referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın oluruyla gerekli değişiklikleri hazırlamak üzere partide bir üst komisyon ve 5 de ayrı komisyon oluşturulmuştu.

İkinci ayak için Erdoğan'dan toplantı

Seçim ittifakı çalışmalarının tamamlanıp Meclis'ten geçmesinin ardından ikinci ayak olarak uyum çalışmalarına hız verildi. Bu doğrultuda oluşturulan üst komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir saat sonra AK Parti Genel Merkez'de toplayarak son gelişmeleri değerlendirecek.

Uyum çalışmaları kapsamındaki üst komisyonda yer alan 14 isim ise şöyle; Mustafa Şentop, Hayati Yazıcı, Ahmet Sorgun, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Burhan Kuzu,Erol kaya, Fatih Şahin, Ömer Çelik, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Mustafa Elitaş, Ahmet İyimaya, Hamza Dağ.

Yeni Şafak

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