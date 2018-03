Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından dikkat çeken mesajlar paylaştı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve hocası Şeyh Edebali’nin “İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin, iyiliğe kötülük ise şer kişinin işidir” sözünü hatırlatan Gökçek, “Geçmişte iyilik yaptığım bazı kişilerin şerliklerini görüyorum. Kripto FETÖ’cü olmasalar bunları yapmazlar. Liderime, partime zarar gelmesi için her şeyi yapıyorlar” diye yazdı.



“BİZE HER TÜRLÜ ZARARI VERİYORLAR”

Kripto FETÖ’cülerin insanları AK Parti’den soğutmaya çalıştığını savunan Gökçek, “Bazı kripto FETO’cular bizden görünüp, bizi darmadağın etmek için her türlü zararı bize veriyorlar. AK Partimize ve liderimize kinlerini gizleyip, yanlış icraatlarla insanları bizden soğutuyorlar. Eğer bize düşman olanlar bizi alkışlıyorsa bilin ki işin içinde mutlaka ihanet var” ifadelerini kullandı.