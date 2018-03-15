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"Bu adamlar nereye bakıyor"

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"Bu adamlar nereye bakıyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Moskova'da çekip "Bu adamlar nereye bakıyor" notuyla paylaştığı fotoğraf, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını sosyal paylaşım platformu İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çavuşoğlu, ekibindekilerle birlikte ciddi bir tavırla aynı noktaya baktığı fotoğrafın altına, “Bu adamlar nereye bakıyor” notunu düştü.

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Büyük beğeni alan kare, takipçiler tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, Çavuşoğlu’nun Kızılelma’ya, Türkiye’nin 2023 hedeflerine, YPKPKK’lı teröristlerin kaçışlarına baktığı gibi değerlendirmelerinde bulundu. 

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