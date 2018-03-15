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Minik öğrencilerden 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

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Minik öğrencilerden 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması
Minik Öğrenciler, Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.
Minik öğrencilerden 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması Minik öğrencilerden 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması Minik öğrencilerden 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Dost Koleji'nin anasınıfı öğrencileri Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı. 

Tüm yurtta 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinlik ve mesajlarla kutlanırken Ankara'da bulunan Dost Koleji'nin anasınıfı öğrencileri Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı. 

Özel Yüzüncü Yıl Hastanesinde çalışanlarla bir araya gelen minikler düzenlenen etkinlikle hoş görüntülere sahne oldu. 

14 Mart Tıp Bayramı günü münasebetiyle Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi çalışanlarını ziyaret eden, Dost Koleji 6 yaş gurubu öğrencilerin arasında "Alçı doktoru" olmak isteyen de var "Doğum yaptıran doktor" da...  

Bazı öğrenciler ise doktorları muayene yaparak reçete yazdı, Doktorlar ve diğer hastane çalışanları minik öğrencilerle etkinlik boyunca birlikte oldular.

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