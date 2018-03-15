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Türkiye'ye silah satışına onay!

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Almanya, Türkiye'ye askeri malzeme ve silah satışını onayladı. Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtildi.
Türkiye'ye silah satışına onay!
Türkiye'ye silah satışına onay! Türkiye'ye silah satışına onay! Türkiye'ye silah satışına onay!

Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtının başlamasından sonra Alman hükümetinin, NATO müttefiki Türkiye'ye milyonlarca euro değerinde askeri malzeme satışına izin verdiği öğrenildi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtildi. Bir önceki yılın aynı zaman diliminde silah satışları için 14 izin çıkarılmış ve Türkiye'ye 3 milyon 600 bin Euro değerinde askeri malzeme satılmıştı.

Türkiye'ye hangi malzemenin sevk edildiği açıklanmadı. Tüfek, tank ve roket gibi silahlar dışında silahsız askeri araçlar ve keşif teknolojisi de askeri malzeme sınıfına giriyor.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machnig, soru önergesine 13 Mart'ta verdiği yanıtta Afrin harekâtının başlamasından sonra da münferit satışlara izin verildiğini belirtti. Yazılı yanıtta, "söz konusu izinlerin ya Almanya'nın NATO'lu müttefiklerine olan anlaşmalara bağlı yükümlülükleri çerçevesinde ya da NATO ittifakının savunulması ilkesi doğrultusunda" verildiği ifade edildi.

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan askeri malzeme satışları 2018 yılıyla birlikte artmaya başladı. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Machnig'in yazılı cevabına göre Ocak ve Şubat aylarında 9 milyon 700 bin euroluk satışla ilgili 34 ayrı ihracat izni verildi. 2017 yılında Türkiye Almanya'dan ithal ettiği askeri malzemeye 34 milyon 200 bin euro ödemişti.
Almanya'da yasalar uyarınca silah ve silahlanma malzemesi satışına Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

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