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Gökten altın ve elmas yağdı!

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Gökten altın ve elmas yağdı!
Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde inanılması güç olay yaşandı.
Gökten altın ve elmas yağdı! Gökten altın ve elmas yağdı! Gökten altın ve elmas yağdı!

Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış sırasında açılınca, tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı.

Şimdi güvenlik güçleri milyonlarca dolar değerindeki yükü alanda ve çevredeki tarlarda toplamaya çalışıyor. Yöre halkı ise Yakutsk havalimanı çevresinde “Belki ben de bulurum” düşüncesiyle dolaşıyor.

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Alışılmışın çok dışındaki tuhaf olay bu sabah meydana geldi.

“Yakutmedya” haber sitesinin duyurduğuna göre AN-12 nakliye uçağı tamı tamına her biri 20 kilo ağırlığında olan 172 altın külçeyi, 200'e yakın platin külçeyi ve miktarı belirtilmeyen elmas yükünü alarak yola çıktı. Uçak tam havalandığında kargo bölümü kapağı açılınca olanlar oldu.

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Altın külçeler ve geride kalan değerli yük pistin üzerine dökülmeye başladı. Pırlanta dolu torbalar ise pistin dışına kadar uçtu. İnanılması güç olaydan hemen sonra Yakutstk şehrindeki tüm polis birimleri Havalimanına sevk edilerek kalkış pistini kuşatma altına aldı. Kaybedilen değerli yükün toplanmasına başlandı. Halk ise alan çevresinde “Belki ben de bulurum” turları atmaya başladı. Uçağın kalkış sırasında kaybettiği değerli yükün toplam ağırlığı 9 ton olduğu açıklanıyor.

HÜRRİYET

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