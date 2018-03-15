BBC dizisinde skandal Türkiye sahnesi

İlk olarak İngiliz kanalı BBC Two'da ve daha sonra da Netflix'te yayınlanan 'Collateral' adlı dizide geçen Kırıkkale diyaloğu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dizideki diyaloğun paylaşılmasının ardından adeta günün konusu haline gelen sahnede, İngiliz İç İstihbaratı'ndan Sam Spence ile MI5'in insan kaçakçıları arasına ajan olarak yerleştirdiği Berna Yalaz arasında geçen diyaloğa tanıklık ediyoruz.

İşte ikili arasında geçen ve büyük tepki gören o sahne…

Berna: Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte Kırıkkale'deydik.

Sam: Hiç gitmedim.

Berna: Dünyanın en berbat yeri. İngiltere'ye beraber geldik. Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz.