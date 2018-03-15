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Bakan müjdeyi verdi! Listeye aldık, geri ödenecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yerli ilaçla ilgili bir çalışma başlattıklarını söyleyerek kanser hastaları için bir ilaç müjdesi verdi.
Bakan müjdeyi verdi! Listeye aldık, geri ödenecek
Bakan müjdeyi verdi! Listeye aldık, geri ödenecek Bakan müjdeyi verdi! Listeye aldık, geri ödenecek Bakan müjdeyi verdi! Listeye aldık, geri ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Taşeron işçilerin kadroya alınma süreci hakkında konuşan Sarıeroğlu şunları kaydetti:

"Süreçlerin tamamını tamamlayan kurumlar var. Her yerdeki sayı aynı değil. Biz tavsiye niteliğinde takvim yayınlamıştık. 2 Nisan son tarih. 3 Nisan'da kadroya geçişler yapılacak. Önemli bir süreçti. Şu ana kadar büyük bir sıkıntı yaşamadık. Sağlıklı bir şekilde ilerliyor. 4C'deki kardeşlerin 4B'ye geçişiyle ilgili de çalışıyoruz. İşe alım süreçleriyle ilgili olarak belediye iştiraklerinde yeni bir modele gidiyoruz. Şirketlerle ilgili süreçlerle alakalı bazı hususlarımız var. Belediyeler, il özel iradeleri yakınen takip ediyor. Bunlar da 3 Nisan'a kadar netleşecek."

Memur anne-babaların yarı zamanlı çalışmasına yönelik yönetmelik hakkında konuşan Bakan, "Yasal düzenlemesi yapılmış, yönetmelikle ilgili Başbakanlığa ilettik. İstişare sürecinde bazı görüşler istendi. Kapsamı geniş bir düzenleme. Görüş istenen konularla ilgili süreçler tamamlanma aşamasında. Kısa süre içinde kamu çalışanı ebeveylerle ilgili düzenleme nihayete erdirilecek. Ebeveynler okul çağına gelene kadar yarı maaşla yarı zamanlı çalışabilecek. Bu bir tercih olacak" diye konuştu.

KANSER HASTALARINA MÜJDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yerli ilaçla ilgili bir çalışma başlattıklarını söyleyerek kanser hastaları için bir ilaç müjdesi verdi. Sarıeroğlu, kanser hastalarına ilaç müjdesi vererek, "4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

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