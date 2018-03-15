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15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
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IMF'den flaş Türkiye kararı!
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerini yüzde 4,3'e yükseltti.
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