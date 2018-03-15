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Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

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TCMB Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, yıl sonu doları/TL beklentisini bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL olarak açıklandı.
Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL olarak gerçekleşmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,18 TL iken, bu anket döneminde 4,19 TL olmuştur

2018 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,84 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 olmuştur. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 1,03 olmuştur. Mayıs ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,66 olarak gerçekleşmiştir

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,52 iken, bu anket döneminde yüzde 9,49 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,26 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,31 olarak gerçekleşmiştir.

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