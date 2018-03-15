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Günlerdir tartışılıyordu! Yüzde 10'dan 5'e düştü

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Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.
Günlerdir tartışılıyordu! Yüzde 10'dan 5'e düştü
Günlerdir tartışılıyordu! Yüzde 10'dan 5'e düştü Günlerdir tartışılıyordu! Yüzde 10'dan 5'e düştü Günlerdir tartışılıyordu! Yüzde 10'dan 5'e düştü

TBMM Genel Kurulu'nda nişastabazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülüyor. AK Parti, 4634 sayılı Şeker Kanunu 3. maddesinde yer alan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge verdi. AK Parti'nin önergesi ve 47. madde kabul edildi.

Kanun Tasarısı'ndaki tüm maddeler bittikten sonra kanun tasarısının geneli oylanacak ve kabul edilirse kanunlaşacak. Cumhurbaşkanı'nın onaylanması ve Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek.

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