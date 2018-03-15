15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:10Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:17Yatsı 20:36
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 117.202 -0.33
  • Altın: 164,846 -0.26
  • Dolar: 3,8974 0.51
  • Euro: 4,7997 0.08

Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim güvenliğini ve ittifak yasasını onayladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim güvenliğini ve ittifakyasasını onayladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan seçim güvenliğini ve ittifak yasasını onayladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler! Canlı yayında rest çektiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler! Canlı yayında rest çektiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.
Kılıçdaroğlu emretti! CHP vekilleri aynı anda bunu yapmaya başladıKılıçdaroğlu emretti! CHP vekilleri aynı anda bunu yapmaya başladıKılıçdaroğlu'nun herkesin tek bir söylemde olması gerektiğini istemesinden sonra CHP milletvekilleri aynı tweet'leri atmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdıCumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdıCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde uyum sürecinin hızlı ilerlemesi için kurulan üst komisyon yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti Genel Merkez'de toplanacak.
İyi Parti'de istifa depremi!İyi Parti'de istifa depremi!İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Karamollaoğlu’ndan ittifak açıklaması: Bir şeyin başına milli eklemekle milli olunmazKaramollaoğlu’ndan ittifak açıklaması: Bir şeyin başına milli eklemekle milli olunmazSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
  • CHP'de büyük kriz! 33 vekilin ipini çekebilir15 Mart 2018 Perşembe 09:20
  • Türkiye'ye skandal talep: Afrin'den çekilin!15 Mart 2018 Perşembe 07:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu açıkladı15 Mart 2018 Perşembe 07:15
  • TBMM harekete geçti: Muhakkik kararı!15 Mart 2018 Perşembe 07:10
  • "Meclis kavga yeri değildir"14 Mart 2018 Çarşamba 15:20
  • CHP yine AYM'ye gitti!14 Mart 2018 Çarşamba 13:40
  • Mahir Ünal'dan net 'ittifak' açıklaması!14 Mart 2018 Çarşamba 12:40
  • Bozdağ: Cumhurbaşkanı'nın imanını kimse tartışamaz14 Mart 2018 Çarşamba 12:05
  • Trump'ın kararı sonrası Hükümet'ten ilk açıklama14 Mart 2018 Çarşamba 09:30
  • CHP'den AYM'ye iptal başvurusu13 Mart 2018 Salı 22:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri