Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim güvenliğini ve ittifakyasasını onayladı.
15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı
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