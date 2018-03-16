Çiftlik Bank üzerinden İHL'lere alçakça saldırı!

Binlerce vatandaşı dolandıran Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu şeklindeki asılsız haberlere ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yalanlama geldi.

ÖNDER'in açıklamasında, kasıtlı şekilde söz konusu çirkin yalanı servis eden bazı medya organlarına "bu tavırdan artık vazgeçin" çağrısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda 28 Şubat döneminde yapılan manipülasyonları çağrıştırırcasına mütedeyyin insanları zan altında bırakacak kasıtlı haberler, din meselesi üzerinden hareket edilerek temelsiz tartışmalara sebebiyet verecek biçimde servis ediliyor.

Yapılan her yanlış ve işlenen her kusur bir şekilde dini mevzulara dayandırılıyor ve dindar insanlarla ilişkilendirilmeye çalışılıyor.

Dünyadaki bütün adalet sistemlerinin temelinde suçun şahsiliği esas kaidedir. Nihayetinde bizim inancımıza göre de ahlaksızlığın, hırsızlığın, onursuzluğun ve seviyesizliğin dinine, ırkına, statüsüne, okul türüne bakılmaz. Böyle bir algı operasyonu yoluyla hareket etmek hem insani hem de vicdani açıdan büyük bir gaflet, neticesi masum insanları hedef alacak büyük bir haksızlıktır.

ÇİFTLİK BANK'IN SAHİBİ İMAM HATİPLİ YALANI

Son olarak Çiftlik Bank’ın sahibinin İmam Hatipli olduğu yalan haberi manşetlere taşınmış ve şahsın ahlaksızlığı başka bir zemine kaydırılmaya çalışılmıştır. Bu manipülatif haberi yapan medya organlarını kınıyoruz.

"BU BÜYÜK BİR AHLAKSIZLIKTIR"

Biz ahlaksızlık yapan kişileri okul türüne göre değerlendirmiyoruz; yanlış, İmam Hatipli de yapsa yanlıştır, Fen Liseli ya da Teknik Liseli de yapsa aynı düzeyde yanlıştır. Yanlışın okul türü olmaz, olamaz! Okullarımız arasında bu tür kategorik ayrımlar yapılmasını da kesinlikle tasvip etmiyoruz. Kaldı ki İmam Hatipli olmayan birini İmam Hatipli olarak göstermek ayrıca ahlaksızlıktır, büyük bir kitleye ağır hakarettir...

"O YAYIN ORGANLARINI, BU TAVIRLARINDAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Ahlaki kaygı taşıyan ve yaptığı her haberin hedefinin neleri amaçladığının farkında olan tüm medya organlarımızı, her olumsuz haberin önüne İmam Hatipli ibaresini ekleme tavrından vazgeçmeye çağırıyoruz(!) Bu durumun ayrıca Kanuni bağlamda suç teşkil ettiğini hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz...

Bu vesileyle başta medya organlarımız ve siyasetçilerimiz olmak üzere kamuoyuna etkisi söz konusu olan herkesi İmam Hatipler ve tüm okul türü mezunları konusunda duyarlılığa davet ediyor ve bu konuların siyasi düzlemde değil eğitim bağlamında müzakere edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz..."

Halit Bekiroğlu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı